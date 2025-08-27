В МВД раскрыли новой способ, как мошенники крадут деньги

В ходе разговора злоумышленники убеждают жертву подтвердить номер телефона, активировать учетную запись или обновить персональные данные. Для этого они просят назвать коды из СМС или перейти по присланной ссылке — как правило, на поддельный сайт, который внешне практически неотличим от настоящего образовательного портала. Получив доступ к конфиденциальной информации, мошенники могут войти не только в электронный дневник, но и в другие важные сервисы, такие как онлайн-банки, портал «Госуслуги» и различные государственные или коммерческие платформы.