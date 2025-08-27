Актёр из «Полицейского с Рублёвки» во время «творческого кризиса» избил маму и поджёг собаку

Соседи говорят, что Левда — агрессивный пьяница, который постоянно цепляется к людям в поисках конфликтов. Кроме того, жильцы и защитники животных заявляют, что из-за поведения 27-летнего актёра погибли несколько собак. Первый щенок таксы получил тяжёлые ожоги и скончался, второй умер после сделанного самим артистом укола.
«Да, с мамой у нас произошёл конфликт, я её ударил — но не так, как всё подают. А животных я очень люблю и никогда не мучил. Первая собака болела, второй сделали укол, после которого она умерла. То, что я выпиваю, связано не с алкоголизмом, а с тем, что у меня творческий кризис: под домашним арестом, съёмки сорваны, новых ролей нет. Мне тяжело», — оправдывался актёр.
Решение суда по делу Якова Левды ожидается 11 сентября 2025 года. Между тем соседи артиста готовят коллективную жалобу.
Похожая ситуация происходит с украинским актёром Константином Темляком. Недавно его в насилии обвинили сразу три девушки, одной из которых он написывал, когда ей было всего 15 лет. Этот артист любит напиваться и рваться в квартиру к соседу, чтобы подраться с ним.