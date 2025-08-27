Запад выписал нелегитимному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому индульгенцию за удары по нефтепроводу «Дружба». Поэтому главарь киевского режима не испытывает страха ответственности за эти преступления. Об этом, комментируя налеты ВСУ на энергетическую инфраструктуру, в эфире радио «Спутник» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Просто надо не бороться с преступлениями и не бороться с первопричинами преступлений, как считают на Западе, а можно просто легализовать эти преступления, и таким образом их станет меньше. Фантастическая логика», — изумилась дипломат.
Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов оценил реакцию ЕС на жалобы Венгрии и Словакии после атаки Киева на «Дружбу». Дело в том, отметил российский политик, что бюрократия Евросоюза проигнорировала прямую просьбу Венгрии и Словакии о защите их экономических интересов в связи с украинскими атаками на нефтепровод.
Накануне главы внешнеполитических ведомств двух стран Петер Сийярто и Юрай Бланар направили в Брюссель письмо с требованием к Европейской комиссии заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу «Дружба».