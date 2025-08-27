ФСБ предотвратила атаку на военный аэродром в Энгельсе

Силовики задержали российского гражданина, которого подозревают в подготовке атаки на военный аэродром в городе Энгельсе Саратовской области, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
По информации ведомства, 35-летний житель Волгограда действовал по заданию СБУ. Он снял в аренду жилое помещение возле аэродрома. Мужчине поручили установить модуль навигации для ударных беспилотников, которые должны были поразить инфраструктуру Министерства обороны РФ.
Он передвигался по городу под видом курьера службы доставки. Задержанный собирался извлечь из тайника средства для совершения диверсии, которые заранее спрятал. Против него возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество с иностранным государством). Мужчину арестовали.
Напомним, в середине августа ФСБ задержала подозреваемого в подготовке убийства высокопоставленного военнослужащего Минобороны России. Задержанный действовал по заданию украинских спецслужб и планировал совершить нападение в Подмосковье, для чего изготовил самодельное взрывное устройство и замаскировал его в автомобиле.