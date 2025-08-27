Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликован прогноз погоды на 1 сентября 2025 в Красноярске

Первый день осени в Красноярске встретит жителей дождливой и прохладной погодой.

Первый день осени в Красноярске встретит жителей дождливой и прохладной погодой. Об этом сообщают синоптики weather.rambler.ru.

Синоптики прогнозируют высокую вероятность осадков (90%) в течение всего дня.

Температурный режим будет значительно ниже климатической нормы для начала сентября. Школьникам придется одеться потеплее на торжественную линейку.

Утром: +14°C.

Днем: +17°C.

Вечером: +15°C.

Атмосферное давление составит 730 мм ртутного столба, ветер западный слабый — 3 м/с. Из-за продолжительных дождей возможны локальные подтопления на дорогах.

Рекомендации для горожан:

Обязательно использовать зонты и дождевики;

Водителям соблюдать осторожность на мокрых дорогах;

Выбирать теплую и непромокаемую одежду;

Воздержаться от пикников и длительных прогулок.

Такая погода характерна для прихода циклона с запада.