Опубликован прогноз погоды на 1 сентября 2025 в Красноярске

Первый день осени в Красноярске встретит жителей дождливой и прохладной погодой. Об этом сообщают синоптики weather.rambler.ru.
Синоптики прогнозируют высокую вероятность осадков (90%) в течение всего дня.
Температурный режим будет значительно ниже климатической нормы для начала сентября. Школьникам придется одеться потеплее на торжественную линейку.
Утром: +14°C.
Днем: +17°C.
Вечером: +15°C.
Атмосферное давление составит 730 мм ртутного столба, ветер западный слабый — 3 м/с. Из-за продолжительных дождей возможны локальные подтопления на дорогах.
Рекомендации для горожан:
Обязательно использовать зонты и дождевики;
Водителям соблюдать осторожность на мокрых дорогах;
Выбирать теплую и непромокаемую одежду;
Воздержаться от пикников и длительных прогулок.
Такая погода характерна для прихода циклона с запада.