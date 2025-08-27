Бастрыкин взялся за эпизод с избиением 25-летней сироты в Новосибирске

Согласно информации, опубликованной в СМИ, в Новосибирске жертвой нападения стала двадцатипятилетняя девушка, являющаяся сиротой. Сообщается, что она зафиксировала на камеру мобильного телефона незаконные действия, направленные против молодого человека. Целью видеосъемки было предоставление материала в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.