Бастрыкин взялся за эпизод с избиением 25-летней сироты в Новосибирске

Сибирячка фиксировала на мобильный телефон совершение противоправных действий в отношении молодого человека. За это ее и травмировали.

После инцидента с нападением на жительницу Новосибирской области, глава соответствующего учреждения дал указание на открытие уголовного дела.

Согласно информации, опубликованной в СМИ, в Новосибирске жертвой нападения стала двадцатипятилетняя девушка, являющаяся сиротой. Сообщается, что она зафиксировала на камеру мобильного телефона незаконные действия, направленные против молодого человека. Целью видеосъемки было предоставление материала в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время Следственным комитетом Российской Федерации по Новосибирской области осуществляется предварительная проверка в рамках статьи 213 Уголовного кодекса РФ, квалифицирующей хулиганство.

Председатель Следственного комитета России, Александр Иванович Бастрыкин, распорядился о возбуждении уголовного дела, адресовав поручение руководителю Следственного управления по Новосибирской области, Евгению Германовичу Долгалеву, и потребовал предоставить отчет о ходе расследования.