Россиянам в Латвии и Эстонии перевели ранее заблокированные пенсии

Российским пенсионерам в Латвии и Эстонии были перечислены пенсии за первые три квартала этого года, ранее заблокированные из-за санкций, сообщили в СФР.
Отмечается, что общая сумма переведенных выплат составила 15,4 млн евро. Средства получат 13,3 тысячи человек, большинство из которых проживают в Латвии. Ранее перевод этих платежей иностранные банки блокировали из-за санкций.
В Эстонии компетентные органы контрагентов доставят средства пенсионерам в период с 8 по 14 сентября, а в Латвии — с 8 по 21 сентября, передает ТАСС.
Ранее в Госдуме напомнили, что в России в 2026 году пенсии проиндексируют два раза.