Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам в Латвии и Эстонии перевели ранее заблокированные пенсии

Общая сумма выплат за три квартала составила 15,4 млн евро.

Источник: Аргументы и факты

Российским пенсионерам в Латвии и Эстонии были перечислены пенсии за первые три квартала этого года, ранее заблокированные из-за санкций, сообщили в СФР.

Отмечается, что общая сумма переведенных выплат составила 15,4 млн евро. Средства получат 13,3 тысячи человек, большинство из которых проживают в Латвии. Ранее перевод этих платежей иностранные банки блокировали из-за санкций.

В Эстонии компетентные органы контрагентов доставят средства пенсионерам в период с 8 по 14 сентября, а в Латвии — с 8 по 21 сентября, передает ТАСС.

Ранее в Госдуме напомнили, что в России в 2026 году пенсии проиндексируют два раза.