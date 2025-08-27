Белоруска получила наследство от дедушки и отнесла его в милицию. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В ведомстве отметили, что в Крупский РОВД поступил звонок от женщины. Она рассказала, что в момент уборки в доме умершего дедушки нашла спрятанные в диване предметы, которые были похожи на обрез и патроны.
Белоруска добавила, что вместе со своими родителями в момент наведения порядка заметила странную находку, которая была завернута в мешок, и сразу позвонила в правоохранительные органы. Сотрудники милиции изъяли опасную находку и направили на экспертизу.
Эксперт установил, что представленный на исследование обрез изготовили самодельным способом из изготовленного заводским способом одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья модели «ИжК» 16 калибра путем укорочения его ствола.
«Данный обрез охотничьего ружья является ручным стрелковым гладкоствольным огнестрельным оружием и предназначен для стрельбы охотничьими патронами. Часть исследуемых патронов изготовлены самодельным способом», — отметили в пресс-службе.
В ГКСЭ выяснили, что дед заявительницы в 1960 — 1970-х годах при неизвестных обстоятельствах купил себе ружье, которое самостоятельно передала в обрез. Указанное оружие он использовал для отстрела свиней в сарае, но охотником не был.
«Однажды сын посоветовал ему добровольно сдать оружие в ОВД, так как по телевизору видел ролик, что в таком случае можно избежать ответственности. Однако отец ответил, что избавился от него, утопив в озере», — привели подробности в ведомстве.
В ГКСЭ обратили внимание, что никто из близких не знал, что обрез остался в доме. И добавили: женщина добровольно сдала найденные ею в квартире предметы и было принято решение об отказе в заведении уголовного дела.
