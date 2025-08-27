В Омске на Зелёном острове 30 августа выступят Artik и Asti и Амирчик

Кроме концерта, на протяжении всего дня для гостей будут подготовлены различные мероприятия в рамках фестиваля. На площади у терминала парка «Вокруг света» с 11:00 до 18:00 будут проходить большие игры и игровые программы, такие как «Цифровой переворот» и «ТехноПати». В активити-парке с 17:00 до 18:00 пройдет игровая программа «Школа супергероев». Для любителей спорта и активного отдыха будут доступны тренировки по йоге, боксу и мастер-классы в городской мастерской.