В Омске на Зелёном острове 30 августа выступят Artik и Asti и Амирчик

В субботу, 30 августа, на Зелёном острове в Омске пройдет яркое музыкальное событие — концерт в рамках фестиваля «Лето “Вокруг света”». В программе выступят звездные гости: популярный певец Амирчик и известная группа Artik и Asti.
Концерт под названием «Вселенная нового поколения: Мелодия единства» начнется в 18:00. Группа Artik и Asti и певец Амирчик выйдут на сцену во время шоу. В 20:00 начнется розыгрыш главного приза фестиваля — автомобиля.
Кроме концерта, на протяжении всего дня для гостей будут подготовлены различные мероприятия в рамках фестиваля. На площади у терминала парка «Вокруг света» с 11:00 до 18:00 будут проходить большие игры и игровые программы, такие как «Цифровой переворот» и «ТехноПати». В активити-парке с 17:00 до 18:00 пройдет игровая программа «Школа супергероев». Для любителей спорта и активного отдыха будут доступны тренировки по йоге, боксу и мастер-классы в городской мастерской.
