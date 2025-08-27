Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске на Зелёном острове 30 августа выступят Artik и Asti и Амирчик

Завершающий концерт фестиваля «Лето “Вокруг света” состоится в эту субботу, 30 августа.

Источник: Om1 Омск

В субботу, 30 августа, на Зелёном острове в Омске пройдет яркое музыкальное событие — концерт в рамках фестиваля «Лето “Вокруг света”». В программе выступят звездные гости: популярный певец Амирчик и известная группа Artik и Asti.

Концерт под названием «Вселенная нового поколения: Мелодия единства» начнется в 18:00. Группа Artik и Asti и певец Амирчик выйдут на сцену во время шоу. В 20:00 начнется розыгрыш главного приза фестиваля — автомобиля.

Кроме концерта, на протяжении всего дня для гостей будут подготовлены различные мероприятия в рамках фестиваля. На площади у терминала парка «Вокруг света» с 11:00 до 18:00 будут проходить большие игры и игровые программы, такие как «Цифровой переворот» и «ТехноПати». В активити-парке с 17:00 до 18:00 пройдет игровая программа «Школа супергероев». Для любителей спорта и активного отдыха будут доступны тренировки по йоге, боксу и мастер-классы в городской мастерской.

Читайте также на портале Om1.ru.

Второй раз за год: в Омск с концертом снова приедет Егор Крид.