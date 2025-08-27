Юрист рассказала, могут ли родители доверить забирать ребенка несовершеннолетним

Юрист Алла Георгиева в беседе с «Москвой 24» заявила, что формально родители вправе доверить забирать ребенка не только себе, но и другим лицам. Для этого необходимо оформить письменное согласие на имя руководителя детского сада.
В список могут входить и братья или сестры школьного возраста, ведь прямого запрета по закону нет. Однако в случае происшествия ответственность всё равно ложится на администрацию учреждения.
Эксперт объяснила, что даже если родители написали заявление, где полностью берут риски на себя, садик не освобождается от уголовной ответственности по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Именно поэтому детские сады на практике не отпускают малышей с несовершеннолетними родственниками.
«При этом, если с несовершеннолетними по дороге домой что-то произойдет, взрослых тоже могут наказать», — уточнила специалист.
Она отметила, что в случае какого-либо происшествия родителям грозит предупреждение или штраф в размере от 500 до 2000 рублей, согласно ст. КоАП о неисполнении обязанностей родителями. В худшем случае — грозит штраф в 100 тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до 3 лет в соответствии со ст. 156 УК РФ.