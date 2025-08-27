Юрист рассказала, могут ли родители доверить забирать ребенка несовершеннолетним

Она отметила, что в случае какого-либо происшествия родителям грозит предупреждение или штраф в размере от 500 до 2000 рублей, согласно ст. КоАП о неисполнении обязанностей родителями. В худшем случае — грозит штраф в 100 тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до 3 лет в соответствии со ст. 156 УК РФ.