Старший сын Майкла Джексона готовится к свадьбе: первый шаг уже сделан

Принц Джексон (настоящее имя — Майкл Джозеф Джексон-младший), старший сын Майкл Джексона сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Об этом сообщает TMZ.
По информации источника, наследник певца надел кольцо на палец своей возлюбленной из колледжа Молли Ширманг. Источник отмечает, что после десяти лет совместной жизни пара делает следующий шаг.
«Мы с Молли провели много времени вместе и создали невероятные воспоминания. Мы путешествовали по миру, закончили школу и так сильно выросли вместе. Я с нетерпением жду следующей главы нашей жизни, поскольку мы продолжаем расти и создавать прекрасные воспоминания. Я люблю тебя, детка», — написал он,
Между тем, в начале августа стало известно о помолвке одного из самых завидных женихов Великобритании, 47-летнего внука покойной британской королевы Елизаветы II Питера Филлипса и 45-летней разведенной медсестры, матери-одиночки Гарриет Сперлинг.