Собянин: Москва готова к началу нового учебного года

«К новому учебному году все готово. Школы, детские сады и колледжи примут свыше 1,6 млн ребят. За парты сядут около 100 тыс. первоклассников. Для них подготовили 571 образовательную организацию», — написал Собянин.
По его словам, летом отремонтировали больше 1,2 тыс. зданий школ и детских садов. 51 школу обновили в рамках городской программы реконструкции образовательной инфраструктуры «Моя школа».
Кроме того, 34 школы и детских сада построили и откроют 1 сентября, в них будут учиться больше 14 тыс. школьников и 4,5 тыс. дошкольников. Также благоустроили 64 территории образовательных организаций.