Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лето уходит: Казахстан ждут дожди, град и резкое похолодание

О том, какой будет погода по Казахстану с 28 по 30 августа 2025 года, рассказали Zakon.kz в пресс-службе РГП «Казгидромет». Так, специалисты обещают, что по стране пройдут дожди и ожидается похолодание.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 68% 761 мм рт. ст. +21°

Согласно распространенному заявлению метеорологов, в начале периода на большей части Казахстана, благодаря Западному антициклону сохранится погода без осадков.

Однако уже 29 августа в связи с прохождением ложбины Северо-Западного циклона в северных, центральных и восточных регионах страны прогнозируется неустойчивый характер погоды.

К примеру, 30 августа нестабильная погода охватит и юго-восток Казахстана.

Ожидаются дожди с грозами, 30 августа на севере, востоке в центре страны прогнозируются сильные дожди с градом и шквалистым ветром.

Пресс-служба РГП «Казгидромет»

Также синоптики прогнозируют по республике усиление ветра, на западе, севере, северо-западе в ночные и утренние часы — туманы.

Температурный фон по регионам будет следующим.

На западе ожидается в пределах +20−31°С. На юго-западе — +27−35°С.

Как и полагается, в последние дни августа ожидается понижение температуры воздуха:

На северо-западе стран от +23−33°С до +15−23°С. В северных областях от сильной жары +30−35°С до +15−23°С. В центре страны от сильной жары +30−37°С до +18−27°С. На востоке Казахстана от +22−32°С до +17−28°С. В южных областях от сильной жары +30−41°С до +26−35°С.

Впрочем, лето останется в одном из регионов.

На юго-востоке страны сохранится сильная жара +33−38°С, в горных районах — +23−28°С.

Пресс-служба РГП «Казгидромет»