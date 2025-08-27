Лето уходит: Казахстан ждут дожди, град и резкое похолодание

Согласно распространенному заявлению метеорологов, в начале периода на большей части Казахстана, благодаря Западному антициклону сохранится погода без осадков.
Однако уже 29 августа в связи с прохождением ложбины Северо-Западного циклона в северных, центральных и восточных регионах страны прогнозируется неустойчивый характер погоды.
К примеру, 30 августа нестабильная погода охватит и юго-восток Казахстана.
Ожидаются дожди с грозами, 30 августа на севере, востоке в центре страны прогнозируются сильные дожди с градом и шквалистым ветром.
Также синоптики прогнозируют по республике усиление ветра, на западе, севере, северо-западе в ночные и утренние часы — туманы.
Температурный фон по регионам будет следующим.
На западе ожидается в пределах +20−31°С. На юго-западе — +27−35°С.
Как и полагается, в последние дни августа ожидается понижение температуры воздуха:
На северо-западе стран от +23−33°С до +15−23°С. В северных областях от сильной жары +30−35°С до +15−23°С. В центре страны от сильной жары +30−37°С до +18−27°С. На востоке Казахстана от +22−32°С до +17−28°С. В южных областях от сильной жары +30−41°С до +26−35°С.
Впрочем, лето останется в одном из регионов.
На юго-востоке страны сохранится сильная жара +33−38°С, в горных районах — +23−28°С.