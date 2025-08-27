Лето уходит: Казахстан ждут дожди, град и резкое похолодание

На северо-западе стран от +23−33°С до +15−23°С. В северных областях от сильной жары +30−35°С до +15−23°С. В центре страны от сильной жары +30−37°С до +18−27°С. На востоке Казахстана от +22−32°С до +17−28°С. В южных областях от сильной жары +30−41°С до +26−35°С.