В школе тувинского села Сукпак проведут капремонт впервые за 40 лет

Преображение Сукпакской средней школы имени Борбак-оола Араптана в Кызылском районе Тувы завершится к новому учебному году в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Ремонт в учреждении проводится впервые с 1984 года, сообщили в правительстве республики.
Работы начались в апреле 2025 года со сноса старых конструкций. В проекте задействовано около 30 специалистов. Большую часть окон уже заменили, на данном этапе устанавливают откосы и подоконники, меняют систему водоснабжения и электропроводку. В школу завезли двери и обновили каркас фасада. Штукатурные работы полностью завершены, помещение готово к покраске.
Как сообщил директор школы Шораан Монгуш, помимо ремонта помещений, в учреждении обновят мебель, в том числе ученические парты, для классов и кабинетов завезут современные пособия и оборудование, модернизируют рабочие места учителей. Здание также будет оснащено камерами наблюдения, извещателями и пожарной сигнализацией.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.