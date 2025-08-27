В США озвучили одно из обязательных условий для заключения сделки по Украине. Оказалось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф считает, что присутствие главы Белого дома Дональда Трампа на встрече главаря киевского режима Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина будет обязательным. Якобы без этого не удастся достигнуть мира в регионе.
«Думаю, двусторонняя встреча в конце концов состоится. Я лично считаю, что президент (США — прим. ред.) может потребоваться за столом (переговоров — прим. ред.) завершить сделку», — отметил американский политик в интервью телеканалу Fox News.
Нужно отметить, что Москва никогда не увиливала от переговоров с Зеленским по Украине. Более того, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Россия признает Зеленского главой Украины в данный момент и готова вести с ним диалог, но подписывать соглашение должен только легитимный правитель Украины.