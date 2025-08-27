Китайского чиновника приговорили к смертной казни за астрономические взятки

Суд города Гуйлинь установил, что чиновник в течение длительного периода, с 2003 по 2024 годы, занимая ответственные посты в провинциях Шаньдун и Хайнань, незаконно содействовал коммерческим структурам и частным лицам в вопросах бизнеса, получении государственных контрактов и распределении финансовых средств.