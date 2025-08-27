Китайского чиновника приговорили к смертной казни за астрономические взятки

Как сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV), экс-заместитель председателя постоянного комитета Народного собрания провинции Хайнань признан виновным в получении взяток на общую сумму свыше 316 миллионов юаней (около 45 миллионов долларов).
Суд города Гуйлинь установил, что чиновник в течение длительного периода, с 2003 по 2024 годы, занимая ответственные посты в провинциях Шаньдун и Хайнань, незаконно содействовал коммерческим структурам и частным лицам в вопросах бизнеса, получении государственных контрактов и распределении финансовых средств.
В приговоре подчеркивается, что преступные действия Лю Синтая нанесли серьезный ущерб государственным интересам. Учитывая чистосердечное признание подсудимого, его активное сотрудничество со следствием и добровольное возмещение ущерба, суд назначил наказание в виде смертной казни с двухгодичной отсрочкой исполнения приговора и полной конфискацией имущества.
