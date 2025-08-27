Ричмонд
Актёр Павел Деревянко оказался в чистилище «Миротворца»* для «‎врагов Украины»

Известный российский актёр театра и кино Павел Деревянко попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. В его карточке сказано, что он совершал преступления против Украины и украинцев путём открытой информационной поддержки специальной военной операции. Об этом сообщает «Постньюс».

Источник: Life.ru

Кроме того, Деревянко обвиняют в преднамеренном пересечении государственной границы Украины и попытке подорвать её суверенитет и территориальную целостность. Эти претензии связаны с его поездкой в Донбасс, а также с публичными высказываниями, которые вызвали резонанс.

Ранее в базу данных «Миротворца»* был внесён американский режиссёр Вуди Аллен, которого обвинили в «публичной поддержке российской агрессии». Он не угодил Украине своим участием в Московском кинофестивале и тем, что допустил съёмки фильма в России. Теперь Киев его отменяет по всей стране.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.