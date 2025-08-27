Кроме того, Деревянко обвиняют в преднамеренном пересечении государственной границы Украины и попытке подорвать её суверенитет и территориальную целостность. Эти претензии связаны с его поездкой в Донбасс, а также с публичными высказываниями, которые вызвали резонанс.
Ранее в базу данных «Миротворца»* был внесён американский режиссёр Вуди Аллен, которого обвинили в «публичной поддержке российской агрессии». Он не угодил Украине своим участием в Московском кинофестивале и тем, что допустил съёмки фильма в России. Теперь Киев его отменяет по всей стране.
* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.