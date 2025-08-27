Пермяков приглашают на выставку «Режим полета»

В пермском Доме художника с 29 августа по 28 сентября состоится выставка «Режим полета». Она посвящена поиску внутреннего покоя и красоте жизни в условиях современного информационного и техногенного шума.
Экспозиция включает более 140 работ более 50 авторов, преимущественно художников молодого поколения. Представлены живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, инсталляция.
Куратор выставки, Анна Бурдина, и кураторская группа в составе Ростислава Рузманова, Дарьи Сергеевой, Якова Мишкина создали уникальное пространство для размышлений и самоанализа. Организаторы приглашают всех желающих посетить выставку «Режим полета» и открыть для себя новые грани жизни в шумном мире.