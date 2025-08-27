Ричмонд
В Новгородской области отремонтируют дорогу Окуловка — Любытино

Ее протяженность — 20 км.

Ремонт автодороги Окуловка — Любытино, связывающей опорные населенные пункты Новгородской области, продолжается по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Дорожники приступили к укладке верхнего слоя покрытия на участке в районе Любытинского муниципального округа протяженностью 20 км. Стартовали работы и на участке трассы в Окуловском муниципальном округе. На данном этапе специалисты демонтируют там старое покрытие.

Дорога Окуловка — Любытино обеспечивает транспортную доступность для жителей двух крупных опорных населенных пунктов региона. Кроме того, вдоль трассы расположено множество озер, что ежегодно привлекает туристов.

Отмечается, что всего по нацпроекту планируется привести в порядок 38 км дороги: от Окуловки до поселка Боровенка и от границы Окуловского округа до поселка Любытино.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.