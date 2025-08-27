Кадровый голод в медицине: в Жамбылской области завлекают врачей миллионами

С 2019 по 2024 годы за счет местного бюджета было предусмотрено 157 грантов на обучение врачей в резидентуре. На 2025−2026 учебные годы выделено дополнительно еще 31 грант с учетом потребностей рынка труда. Сегодня уже 62 врача завершили обучение и трудоустроены в региональные медучреждения с обязательством отработать не менее пяти лет. Еще 84 молодых специалиста продолжают обучение, 11 — находятся в социальном отпуске.