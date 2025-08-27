«Не такая, как в Аризоне». Столин накрыла песчаная буря

Пыльная буря накрыла Столин в августе 2025 года. Видео и информация опубликованы в официальном телеграм-канале Столинского райисполкома.
«Пыльная буря накрыла на этой неделе город Столин», — говорится в сообщении.
В районном исполкоме добавляют, что пыльная буря в Столине была не такая, как в Аризоне. Согласно опубликованному видео, видно, что город находился в пыли, которую разгонял ветер.
