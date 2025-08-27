Ричмонд
«Не такая, как в Аризоне». Столин накрыла песчаная буря

Пыльная буря накрыла Столин в августе 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Пыльная буря накрыла Столин в августе 2025 года. Видео и информация опубликованы в официальном телеграм-канале Столинского райисполкома.

«Пыльная буря накрыла на этой неделе город Столин», — говорится в сообщении.

В районном исполкоме добавляют, что пыльная буря в Столине была не такая, как в Аризоне. Согласно опубликованному видео, видно, что город находился в пыли, которую разгонял ветер.

Тем временем белорусы смогут пожаловаться в Госконтроль на страхование по номеру 191.

Ранее синоптики предупредили белорусов о жаре до +31 градуса в пятницу 29 августа.

Кроме того, археологи назвали новую дату основания Минска — 997 год.