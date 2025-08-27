Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Образование за решеткой: в омских колониях создают условия для обучения заключенных

В УФСИН Омской области показали, как оснащены учебные классы.

Источник: Комсомольская правда

В исправительных учреждениях Омской области завершается подготовка к новому учебному году. УФСИН региона продемонстрировало, как организован образовательный процесс для осужденных.

В рамках модернизации учебных заведений при колониях проведены масштабные ремонтные работы. В ЛИУ-2 обновлены учебные кабинеты: выполнен косметический ремонт, заменена мебель и улучшено освещение. ИК-3 полностью отремонтировала школу — здесь установлены новые окна и светильники, заменены электропроводка и напольное покрытие.

Особое внимание уделяется техническому оснащению учебных помещений. Так, в ИК-9 появился дополнительный экран для видеотрансляций, проведен ремонт кровли и проверено сантехническое оборудование.

«Образование является ключевым фактором социальной адаптации осужденных после освобождения», — подчеркнуло руководство УФСИН. Для обеспечения качественного учебного процесса поддерживается тесное сотрудничество с профессиональными педагогами.

Все образовательные учреждения регулярно проходят проверки на соответствие санитарным нормам и правилам пожарной безопасности.

Ранее мы писали, что житель Омской области получил 240 часов обязательных работ за убийство собаки.