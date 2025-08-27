Образование за решеткой: в омских колониях создают условия для обучения заключенных

В исправительных учреждениях Омской области завершается подготовка к новому учебному году. УФСИН региона продемонстрировало, как организован образовательный процесс для осужденных.
В рамках модернизации учебных заведений при колониях проведены масштабные ремонтные работы. В ЛИУ-2 обновлены учебные кабинеты: выполнен косметический ремонт, заменена мебель и улучшено освещение. ИК-3 полностью отремонтировала школу — здесь установлены новые окна и светильники, заменены электропроводка и напольное покрытие.
Особое внимание уделяется техническому оснащению учебных помещений. Так, в ИК-9 появился дополнительный экран для видеотрансляций, проведен ремонт кровли и проверено сантехническое оборудование.
«Образование является ключевым фактором социальной адаптации осужденных после освобождения», — подчеркнуло руководство УФСИН. Для обеспечения качественного учебного процесса поддерживается тесное сотрудничество с профессиональными педагогами.
Все образовательные учреждения регулярно проходят проверки на соответствие санитарным нормам и правилам пожарной безопасности.
