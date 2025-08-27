Образование за решеткой: в омских колониях создают условия для обучения заключенных

В рамках модернизации учебных заведений при колониях проведены масштабные ремонтные работы. В ЛИУ-2 обновлены учебные кабинеты: выполнен косметический ремонт, заменена мебель и улучшено освещение. ИК-3 полностью отремонтировала школу — здесь установлены новые окна и светильники, заменены электропроводка и напольное покрытие.