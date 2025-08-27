Новый свет, звук, кресла для зрителей: дом офицеров отремонтировали в Волгограде

В Волгограде наконец-то привели в порядок Дом офицеров и концертный зал в нем. Помимо того, что это главный культурный центр для военнослужащих, ветеранов и их семей, это еще популярная концертная площадка в городе, куда многие жители Волгограда часто ходят на концерты. В последние годы он был очень «уставшим», а качество звука отбивало все желание покупать билеты на выступление даже любимых звезд. Теперь это современная площадка с новым оборудованием, сообщают в пресс-службе ЮВО. Здание гарнизонного Дома офицеров принадлежит Министерству обороны.
Как рассказали военные, во время капремонта в здании обновили внутренние помещения, ключевым объектом стал концертный зал. Здесь теперь новый современный звук и свет, новые мягкие кресла для зрителей. Обновили отделку потолка и стен, реконструировали сцену.
— Мы не просто обновили интерьеры, мы создали современное многофункциональное культурное пространство. Теперь у нашего гарнизона есть возможность организовывать события самого высокого уровня, — говорит директор дома офицеров Сергей Близнюк.