Новый свет, звук, кресла для зрителей: дом офицеров отремонтировали в Волгограде

В Волгограде наконец-то привели в порядок Дом офицеров и концертный зал в нем. Помимо того, что это главный культурный центр для военнослужащих, ветеранов и их семей, это еще популярная концертная площадка в городе, куда многие жители Волгограда часто ходят на концерты. В последние годы он был очень «уставшим», а качество звука отбивало все желание покупать билеты на выступление даже любимых звезд. Теперь это современная площадка с новым оборудованием, сообщают в пресс-службе ЮВО. Здание гарнизонного Дома офицеров принадлежит Министерству обороны.