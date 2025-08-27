Ричмонд
В Московском районе Санкт-Петербурга построили новую школу

Для школьников оборудовали два бассейна, спортивные и актовый залы, современную библиотеку-медиатеку, учебные мастерские, специализированный кабинет кулинарии и пространства для внеклассных занятий.

На Пулковском шоссe Петербурга построили школу на 550 учеников, сообщили в комитете по строительству Северной столицы. Возведение социальных учреждений соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Для школьников оборудовали два бассейна, спортивные и актовый залы, современную библиотеку-медиатеку, учебные мастерские, специализированный кабинет кулинарии, пространства для внеклассных занятий. На прилегающей территории обустроили футбольное поле, спортивные площадки и беговые дорожки.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.