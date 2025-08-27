В Иркутской области хотят сократить численность медведей

Областной Охотнадзор возьмет на себя ряд задач, связанных с управлением популяцией медведей в регионе. Основные задачи включают: подготовку предложений для Минприроды России по установлению лимитов плотности медведей в охотничьих угодьях, разработку систем для использования квот добычи медведей, а также создание программы стимулирования охотников.