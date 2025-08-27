В Иркутской области хотят сократить численность медведей. Такое распоряжение подписал глава региона Игорь Кобзев. Власти утвердили план действий по борьбе с медвежьей угрозой и контролю численности этих животных.
— На период 2025—2026 годов разработана «дорожная карта», чтобы обезопасить жителей от нападения диких зверей. Однако на особо охраняемых природных территориях численность медведей останется без изменений, — сообщается в документе.
Областной Охотнадзор возьмет на себя ряд задач, связанных с управлением популяцией медведей в регионе. Основные задачи включают: подготовку предложений для Минприроды России по установлению лимитов плотности медведей в охотничьих угодьях, разработку систем для использования квот добычи медведей, а также создание программы стимулирования охотников.
Региональное министерство лесного комплекса должно изучить вопрос покупки пожарных средств защиты от хищников.