В Иркутской области хотят сократить численность медведей

На период 2025—2026 годов разработали «дорожную карту».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области хотят сократить численность медведей. Такое распоряжение подписал глава региона Игорь Кобзев. Власти утвердили план действий по борьбе с медвежьей угрозой и контролю численности этих животных.

— На период 2025—2026 годов разработана «дорожная карта», чтобы обезопасить жителей от нападения диких зверей. Однако на особо охраняемых природных территориях численность медведей останется без изменений, — сообщается в документе.

Областной Охотнадзор возьмет на себя ряд задач, связанных с управлением популяцией медведей в регионе. Основные задачи включают: подготовку предложений для Минприроды России по установлению лимитов плотности медведей в охотничьих угодьях, разработку систем для использования квот добычи медведей, а также создание программы стимулирования охотников.

Региональное министерство лесного комплекса должно изучить вопрос покупки пожарных средств защиты от хищников.