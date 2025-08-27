В Хабаровском крае подготовили свыше 300 специалистов для предприятий ОПК

«Подготовка специалистов для оборонных предприятий — важная задача для Хабаровского края. Мы хотим, чтобы наши предприятия работали стабильно и выпускали качественную продукцию. Благодаря нацпроекту “Кадры” мы не только обеспечиваем организации необходимыми кадрами, а также повышаем квалификацию работников, но и создаем будущее для развития оборонной промышленности», — отметил первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края Григорий Солодянкин.