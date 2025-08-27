В Хабаровском крае подготовили свыше 300 специалистов для предприятий ОПК

Более 300 жителей Хабаровского края прошли обучение для работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) по нацпроекту «Кадры», сообщили в комитете по труду и занятости населения правительства региона.
«Подготовка специалистов для оборонных предприятий — важная задача для Хабаровского края. Мы хотим, чтобы наши предприятия работали стабильно и выпускали качественную продукцию. Благодаря нацпроекту “Кадры” мы не только обеспечиваем организации необходимыми кадрами, а также повышаем квалификацию работников, но и создаем будущее для развития оборонной промышленности», — отметил первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края Григорий Солодянкин.
За полгода курс по переподготовке успешно прошли 303 работника ОПК. Программы обучения охватывают широкий спектр востребованных профессий, включая техников по обслуживанию локомотивов, электриков, специалистов по безопасной эксплуатации промышленных объектов и другие ключевые направления.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.