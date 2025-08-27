Весила меньше пачки сахара: девочка, помещающаяся на ладони, родилась на 26 недели беременности

В Саратовской области произошло настоящее медицинское чудо. Врачи выходили девочку, которая при рождении весила всего 480 граммов — как полбуханки хлеба. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на пресс-службу Клинического перинатального центра, это самый маловесный ребенок в практике местных врачей.
— Малышка появилась на свет раньше срока — на 26-й неделе беременности — благодаря экстренному кесареву сечению. С первых минут ее жизни врачи боролись за каждую минуту, каждый грамм веса и каждое самостоятельное дыхание. Им пришлось научить кроху всему: дышать, питаться, — пишут журналисты.
Сейчас девочка уже значительно окрепла и набрала вес до 1,6 килограмма. Для дальнейшего наблюдения и лечения ретинопатии недоношенных ее перевели в московскую детскую больницу имени Филатова.
