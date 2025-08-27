Весила меньше пачки сахара: девочка, помещающаяся на ладони, родилась на 26 недели беременности

— Малышка появилась на свет раньше срока — на 26-й неделе беременности — благодаря экстренному кесареву сечению. С первых минут ее жизни врачи боролись за каждую минуту, каждый грамм веса и каждое самостоятельное дыхание. Им пришлось научить кроху всему: дышать, питаться, — пишут журналисты.