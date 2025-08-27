В селе Орловка Самарской области капитально отремонтируют школу

Школу села Орловка в Кошкинском районе Самарской области обновят в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Специалисты уже приступили к масштабным работам, сообщили в районной администрации.
На данном этапе завершаются работы на кровле учебного корпуса: там утепляют крышу и монтируют снегозадержатели. На финальной стадии ремонт пищеблока, актового и спортивного залов. Параллельно обновляются кабинеты и санузлы, монтируются потолки. Кроме того, специалисты выкрасили стены во всех помещениях школы, где запланирован ремонт, и установили противопожарную систему.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.