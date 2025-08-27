Ричмонд
Умер Тайлер Харрис, барабанщик группы The Ultra Violets

Умер Тайлер Харрис, барабанщик из группы Ultra Violets. Он скончался через несколько недель после выступления на фестивале. Об этом сообщает издание Mirror.

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, Харрис трагически погиб спустя несколько недель после выступления на фестивале Isle of Wight. В соцсетях группы сообщалось, что сердце музыканта остановилось.

«Мы надеемся, что вы сможете уважать нашу конфиденциальность в это трудное время, мы потратим некоторое время, чтобы разобраться с этим. Тайлер, мы любим тебя всем сердцем, играй в этот момент громко», — говорится заявлении коллектива.

Группа стала одной из главных на инди-сцене, а их тексты мгновенно стали фаворитами среди слушателей, отмечает источник.

