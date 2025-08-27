Умер Тайлер Харрис, барабанщик группы The Ultra Violets

По информации источника, Харрис трагически погиб спустя несколько недель после выступления на фестивале Isle of Wight. В соцсетях группы сообщалось, что сердце музыканта остановилось.
«Мы надеемся, что вы сможете уважать нашу конфиденциальность в это трудное время, мы потратим некоторое время, чтобы разобраться с этим. Тайлер, мы любим тебя всем сердцем, играй в этот момент громко», — говорится заявлении коллектива.
Группа стала одной из главных на инди-сцене, а их тексты мгновенно стали фаворитами среди слушателей, отмечает источник.
Между тем, из жизни ушел Фрэнк Прайс, выдающийся американский актёр, сценарист и продюсер, известный по роли в «Ходячих мертвецах». О его смерти сообщается на платформе IMDb.