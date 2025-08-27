В Башкирии родители школьников могут оформить выходной на 1 сентября

Право на дополнительный выходной 1 сентября не гарантировано законом для работников-родителей, но может быть предусмотрено коллективным договором, сообщила министр Ленара Иванова.
В данном документе зачатую прописывается право родителей детей школьного возраста на дополнительный выходной 1 сентября. По словам министра, сегодня организации республики активно пополняют коллективные договоры и другие нормативные документы пунктами «демографического меню». В настоящее время коллективные договоры заключены в 5538 трудовых коллективах республики, ими охвачено более 600 тысяч работников.
В организациях, где не установлены такие правила, родители школьников могут сделать День знаний выходным как в счет оплачиваемого, так и неоплачиваемого отпуска. Также право на дополнительный оплачиваемый выходной день имеют доноры, добавили в ведомстве.