В Молдове за неделю почти тысяча случаев COVID-19, однако в больницах нет тестов

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. В Молдове за минувшую неделю, с 18 по 24 августа зарегистрировано 993 случая COVID-19, что на 52% больше, чем неделей ранее.
При этом из общего количества заболевших 35% — это дети до 14 лет, сообщает Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ).
Лабораторные исследования подтвердили циркуляцию в стране в основном варианта Omicron и его подлинии XFG (Stratus). Как уточнили в НАОЗ, этот вариант в июне этого года был классифицирован ВОЗ как находящийся под наблюдением на фоне ускоренного распространения по всему миру.
«По мнению международных экспертов, этот вариант не вызывает более тяжелых клинического течения, но требует постоянного наблюдения», — заявили в агентстве.
В то же время в больницах Молдовы отмечается нехватка экспресс-тестов на COVID-19.
В Минздраве подтвердили эту информацию, объяснив такое положение дел тем, что ведомство не занимается закупкой таких тестов, а отвечает только за анализы ПЦР. Экспресс-тестами должны заниматься сами медицинские учреждения.
«Учреждения не обеспечены экспресс-тестами, и это их ответственность — обеспечивать все свои потребности. Мы получили множество сигналов от населения, которое недовольно тем, что не может пройти быстрый тест, даже если есть подозрение на инфекцию. Каждое медицинское учреждение обязано обеспечить все необходимые закупки», — отметила министр здравоохранения Алла Немеренко.
В НАОЗ также подчеркнули необходимость строгих мер профилактики и вакцинирования, особенно в связи с началом учебного года.