В Сургутском районе Югры отремонтируют четыре спортивных объекта

Четыре спортивных объекта обновят к новому сезону в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, что соответствует задачам госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в районной администрации.
Работы идут в центре спортивной подготовки «Атлант» в Солнечном, спортшколе «Витязь» в Белом Яре, физкультурно-спортивном комплексе «Спарта» и лыжной базе в Лянторе. В «Атланте» ремонтируют крыльцо, спортивный и игровой залы, помещения, меняют полы, двери, оконные блоки. В Белоярском «Витязе» приводят в порядок раздевалки, душевые, сауны, тамбур, кровлю.
В лянторской «Спарте» также обновляют раздевалки и другие помещения, меняют экраны радиаторов и светильников. На местной лыжной базе ремонтируют деревянные лестницы, трибуны и запасной вход.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.