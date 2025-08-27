Инженеры продемонстрировали уникальный вездеход на «Технопроме» в Новосибирске

В рамках международного форума «Технопром-2025» в Новосибирске были продемонстрированы передовые решения в области автоматизированных комплексов наземного типа. Среди экспонатов повышенный интерес вызвал роботизированный вездеход, предназначенный для борьбы с огнем и обладающий системой искусственного интеллекта. Об этом пишет BFM-Новосибирск.