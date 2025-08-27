Инженеры продемонстрировали уникальный вездеход на «Технопроме» в Новосибирске

Беспилотный вездеход для тушения пожаров работает с помощью искусственного интеллекта.
В рамках международного форума «Технопром-2025» в Новосибирске были продемонстрированы передовые решения в области автоматизированных комплексов наземного типа. Среди экспонатов повышенный интерес вызвал роботизированный вездеход, предназначенный для борьбы с огнем и обладающий системой искусственного интеллекта. Об этом пишет BFM-Новосибирск.
Этот пожарный вездеход оборудован нейросетью, способной самостоятельно выявлять источники возгорания и ликвидировать их. Подобный подход обещает существенное улучшение результативности и безопасности при тушении пожаров в труднодоступных местах.
Особое внимание привлек прототип, разработанный Тульской инженерной школой — многоцелевая наземная платформа, выполненная в масштабе, имитирующем противотанковый комплекс. По словам представителя школы, Дмитрия Хайруллина, данная база отличается универсальностью применения: от тушения пожаров и нужд сельского хозяйства до использования в военной сфере.
К завершению 2025 года планируется создание полномасштабной версии платформы размером 2 на 3 метра, способной перевозить грузы весом 100−150 кг и развивать скорость до 20 км/ч. Разработка будет оснащена современными системами навигации, управления и искусственного интеллекта, позволяющими идентифицировать объекты и решать поставленные задачи.
Ключевой особенностью платформы является её модульность, обеспечивающая адаптацию к широкому спектру задач. К примеру, для тушения пожаров предусмотрена установка емкостей с водой или противопожарными составами, оснащенных поворотными механизмами подачи.