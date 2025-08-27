Ричмонд
В новосибирском Академгородке установили беспроводные световые опоры

В научном центре появилось 500 светоточек за 211 миллионов.

В Академгородке завершается проект «Чистое небо» по освобождению опор освещения от кабелей. Губернатор Андрей Травников проверил ход работ на нескольких улицах, где кабели прокладываются под землей.

Глава региона отметил, что хотя беспроводные опоры — отличное решение, для оптимизации расходов необходимо находить компромиссы. Там, где опоры меняются, кабели уводятся под землю, а где опоры остаются, их очищают от сторонних коммуникаций.

В Академгородке удалось сократить расходы вдвое благодаря светодиодным светильникам. Это позволило установить 57 металлических опор и 90 светодиодных светильников на улицах Героев Труда, Правды и Детском проезде.

Все благоустроительные работы завершатся 31 августа. Общий объем финансирования проекта составил 211 млн рублей, охватив около 500 светоточек с опорами.