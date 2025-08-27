Ричмонд
В Казани Валерий Леонтьев потратил более миллиона рублей на проживание

Певец приехал в столицу Татарстана еще полторы недели назад для репетиций.

Источник: Комсомольская правда

Народный артист России Валерий Леонтьев потратил более миллиона рублей на проживание в Казани для участия в «Новой волне». Певец приехал в столицу Татарстана еще полторы недели назад для репетиций.

Леонтьев поселился в самом дорогом и просторном номере отеля Mirage на полторы недели. В стоимость проживания входил только завтрак, а остальные приемы пищи артист оплачивал отдельно.

Продюсер певца Сергей Дворцов рассказал, что Леонтьев часто выступает бесплатно для своего друга Игоря Крутого. При этом бытовой и технический райдеры обходятся организаторам довольно дорого. В частности, наполнение гримерки обходится в 75 тысяч рублей, а звуковое оснащение — почти в полмиллиона.

Ранее композитор Игорь Крутой объяснил выбор Казани для «Новой волны». Он реализовал в столице Татарстана множество проектов.