Бастрыкин требует возбудить уголовное дело после избиение подростка в Новосибирске

По информации, распространяемой в социальных сетях, в Новосибирске группа подростков совершила нападение на ровесника. Причиной агрессии стало то, что пострадавший ранее выступил в защиту ребенка. Подчеркивается, что подобные правонарушения с участием несовершеннолетних происходят не впервые.