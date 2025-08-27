Ричмонд
Бастрыкин требует возбудить уголовное дело после избиение подростка в Новосибирске

Сразу несколько человек напали на юношу, а все из-за того, что тот пытался защитить ребенка.

В связи с инцидентом в Новосибирской области, где был зафиксирован случай насилия над несовершеннолетним, глава соответствующего ведомства распорядился о начале уголовного преследования.

По информации, распространяемой в социальных сетях, в Новосибирске группа подростков совершила нападение на ровесника. Причиной агрессии стало то, что пострадавший ранее выступил в защиту ребенка. Подчеркивается, что подобные правонарушения с участием несовершеннолетних происходят не впервые.

В настоящее время Следственный комитет Российской Федерации по Новосибирской области проводит предварительное расследование.

Председатель Следственного комитета России, Бастрыкин А. И., дал указание руководителю следственного управления по Новосибирской области, Долгалеву Е. Г., о необходимости открытия уголовного дела и предоставлении отчета о ходе расследования.