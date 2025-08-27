Павильон загорелся в торговом центре в Полоцке

В пресс-службе уточнили, что сотрудники МЧС оперативно потушили возгорание, эвакуация не потребовалась. Никто не пострадал. На месте работали четыре единицы техники МЧС. В результате случившегося были повреждены стены, потолок, а также имущество в павильоне.