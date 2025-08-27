Ричмонд
Павильон загорелся в торговом центре в Полоцке

Спасатели потушили пожар в торговом центре в Полоцке.

Источник: Комсомольская правда

Павильон загорелся в торговом центре в Полоцке. Подробности и видео размещены в официальном телеграм-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«Спасатели ликвидировали загорание в торговом центре в городе Полоцке», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 27 августа, в среду, примерно в 07.10 случился инцидент в торговом центре, который расположен на улице Октябрьской в Полоцке. Система передачи извещений «Молния» передала сигнал про пожар.

Приехавшие на место спасатели смогли установить, что в ТЦ загорелся один из павильонов, расположенных на первом этаже. Персонал предпринял попытки самостоятельно потушить огонь при помощи огнетушителей и пожарного водопровода.

В пресс-службе уточнили, что сотрудники МЧС оперативно потушили возгорание, эвакуация не потребовалась. Никто не пострадал. На месте работали четыре единицы техники МЧС. В результате случившегося были повреждены стены, потолок, а также имущество в павильоне.

