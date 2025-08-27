В Иркутске завершили частотные испытания самолета МС-21

В Иркутске специалисты завершили наземные частотные испытания второго импортозамещенного образца лайнера МС-21. Проверка проводилась в цехе финальной сборки на Иркутском авиационном заводе. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.