В Иркутске завершили частотные испытания самолета МС-21

Это гарантирует надежность конструкции во время полета.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске специалисты завершили наземные частотные испытания второго импортозамещенного образца лайнера МС-21. Проверка проводилась в цехе финальной сборки на Иркутском авиационном заводе. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

— Эти испытания — важный этап программы сертификации, который гарантирует надежность воздушного судна и приближает лайнер к первому полету, — подчеркнул главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин.

У самолета проверили работы системы электроснабжения, гидросистемы, комплексное управление, шасси и радиооборудование. Прохождение таких испытаний гарантирует, что самолет не подвержен опасным колебаниям во время полета.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что второй борт воздушного судна МС-21 готовится к первому полету в столице региона.