Новый вредитель угрожает инжиру в Сочи

Опасность для деревьев в первую очередь наносят личинки долгоносика, которые проникают в корневую систему и ствол, нарушая транспортировку воды и питательных веществ. Результатом таких повреждений становится увядание и гибель инжира. Взрослые жуки питаются почками и недозрелыми плодами, но серьезного вреда растениям не приносят.



Проверенные методы борьбы, включая химические инсектициды и энтомопатогенные грибы, оказались малоэффективными. Единственный сейчас действенный способ — удалить и утилизировать зараженные растения, чтобы остановить распространение вредителя.



Эксперты подчеркивают необходимость дальнейшего изучения биологии насекомого в новых условиях, чтобы разработать более эффективные методы защиты субтропических культур в регионе.