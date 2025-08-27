Опасность для деревьев в первую очередь наносят личинки долгоносика, которые проникают в корневую систему и ствол, нарушая транспортировку воды и питательных веществ. Результатом таких повреждений становится увядание и гибель инжира. Взрослые жуки питаются почками и недозрелыми плодами, но серьезного вреда растениям не приносят.
Проверенные методы борьбы, включая химические инсектициды и энтомопатогенные грибы, оказались малоэффективными. Единственный сейчас действенный способ — удалить и утилизировать зараженные растения, чтобы остановить распространение вредителя.
Эксперты подчеркивают необходимость дальнейшего изучения биологии насекомого в новых условиях, чтобы разработать более эффективные методы защиты субтропических культур в регионе.
Новый вредитель угрожает инжиру в Сочи
В Сочи ученые впервые в России обнаружили нового опасного вредителя — тайваньского инжирного долгоносика. Этот жук, завезенный из Европы, представляет серьезную угрозу для местных насаждений инжира на Черноморском побережье.
