В микрорайоне Радужном в Кирове благоустроят сквер

Специалисты проложили сеть пешеходных дорожек, установили спортивную игровую площадку с резиновым покрытием, провели освещение и озеленение.

Благоустройство нового сквера завершается в микрорайоне Радужном на территории Кирова. Территорию обустраивают по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на месте пустыря, сообщили в управлении массовых коммуникаций Кировской области.

В ходе работ специалисты проложили сеть пешеходных дорожек, установили спортивную игровую площадку с резиновым покрытием, провели освещение и озеленение. В сквер уже завезены спортивные тренажеры, вскоре будут доставлены скамейки и урны.

«Рядом со сквером необходимо убрать сухие аварийные деревья и лишнюю поросль. На отдельный контроль следует взять вопросы водоотведения, чтобы вода во время дождей не заливала площадку», — подчеркнул первый замглавы администрации Кирова Дмитрий Печенкин.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.