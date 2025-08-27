Жилые дома повреждены в Ростове-на-Дону в результате атаки дронов

В Ростове-на-Дону в результате падения БПЛА ~повреждены не менее семи жилых домов~, пишет региональный портал «Privet-Rostov.ru». Большинство из них — в Халтуринском переулке. При этом агентство ТАСС со ссылкой на городскую администрацию сообщило, что, по предварительным данным, «по предварительной информации, пострадали 11 домов различной этажности». В зданиях выбиты окна, а на улице лежат обломки и осколки стекла. Очевидцы сообщают, что перед ударом слышали за окнами жужжание мотора БПЛА, а затем — громкий взрыв.