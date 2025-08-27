В Госдуму внесли проект о лишении гражданства за изнасилование

По их словам, действующий перечень преступлений, совершение которых является основанием для прекращения гражданства, составлен избирательно: так, например, гражданство РФ прекращается за совершение преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних или при наличии иных отягчающих обстоятельств, но не за совершение подобных действий в отношении взрослого.