В Гулькевичском районе Краснодарского края благоустроят сквер

Благоустроенный сквер появится в поселке Венцы Гулькевичского района Краснодарского края. Работы пройдут в несколько этапов по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве топливно-энергетического комплекса и ЖКХ.
«В настоящее время на территории смонтирована новая система освещения, завершается устройство покрытий и пешеходных зон, проводится монтаж топиарных композиций (декоративных скульптур, созданных из растений или искусственных материалов, например травы. — Прим. ред.), каркасов световых качелей и размещение объектов малых архитектурных форм. В рамках этапа создается и новая детская площадка, которая будет укомплектована современными игровыми комплексами», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.
Он также добавил, что обновленный сквер украсит световая декоративная конструкция в виде елки. По словам Вячеслава Шапошника, осенью специалисты проведут дополнительное озеленение территории и оформят газоны.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.