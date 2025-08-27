Ричмонд
С 1 сентября Нижний Новгород и Дзержинск свяжут две новых электрички

Поезда станут самыми быстрыми на маршруте и будут ходить по будням.

Источник: Пресс-служба ГЖД - филиал ОАО «РЖД»

С 1 сентября 2025 года на маршруте Нижний Новгород — Дзержинск — Нижний Новгород начнут курсировать два дополнительных ускоренных электропоезда. Об этом nn.aif.ru сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги. Время в пути составит менее 30 минут, что сделает их самыми быстрыми на данном направлении.

Поезд № 6153 будет отправляться из Нижнего Новгорода в 16:25 и прибывать в Дзержинск в 16:52. Обратный рейс № 6158 отправится из Дзержинска в 17:03 и прибудет в Нижний Новгород в 17:28. Оба рейса будут выполняться по будням.

Начальник ГЖД Сергей Дорофеевский отметил, что расписание разработано с учётом потребностей пассажиров, возвращающихся после работы или учёбы. По данным РЖД, ежедневно на участке перевозится более 2 тыс. человек, а за январь-июль 2025 года — около 777,5 тыс. пассажиров.

Ранее сообщалось, что несколько рейсов задержали в нижегородском аэропорту 26 августа.