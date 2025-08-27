С 1 сентября Нижний Новгород и Дзержинск свяжут две новых электрички

С 1 сентября 2025 года на маршруте Нижний Новгород — Дзержинск — Нижний Новгород начнут курсировать два дополнительных ускоренных электропоезда. Об этом nn.aif.ru сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги. Время в пути составит менее 30 минут, что сделает их самыми быстрыми на данном направлении.
Поезд № 6153 будет отправляться из Нижнего Новгорода в 16:25 и прибывать в Дзержинск в 16:52. Обратный рейс № 6158 отправится из Дзержинска в 17:03 и прибудет в Нижний Новгород в 17:28. Оба рейса будут выполняться по будням.
Начальник ГЖД Сергей Дорофеевский отметил, что расписание разработано с учётом потребностей пассажиров, возвращающихся после работы или учёбы. По данным РЖД, ежедневно на участке перевозится более 2 тыс. человек, а за январь-июль 2025 года — около 777,5 тыс. пассажиров.
