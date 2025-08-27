С 1 сентября Нижний Новгород и Дзержинск свяжут две новых электрички

Поезд № 6153 будет отправляться из Нижнего Новгорода в 16:25 и прибывать в Дзержинск в 16:52. Обратный рейс № 6158 отправится из Дзержинска в 17:03 и прибудет в Нижний Новгород в 17:28. Оба рейса будут выполняться по будням.