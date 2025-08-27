Ричмонд
Приложение с картой укрытий доступно без интернета в Ростовской области

Жителям Дона рекомендовали скачать карту укрытий или сделать ее снимок на специальном портале.

Источник: Комсомольская правда

Карта укрытий и других важных точек в Ростовской области может быть доступна без мобильного интернета, если заранее скачать данные или сделать снимок с экрана гаджета или компьютера. Такая рекомендация ранее поступила от властей.

Напомним, сейчас в регионе существует портал «Геоинформационная система Ростовской области» (ГИС РО). Найти всю необходимую информацию можно в разделе «Слои», в том числе, там есть раздел «Карта укрытий», именно его нужно выбирать для поиска защитных сооружений.

Также на портале можно найти места расположения бесплатных точек Wi-Fi. Власти напоминают, ограничения мобильного интернета носят временный характер. Они введены для обеспечения безопасности людей и инфраструктуры.

