Центр бокса откроют в Городце Нижегородской области

Торжественная церемония открытия Центра бокса состоится 27 августа в городе Городце Нижегородской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Объект, который является подразделением физкультурно-оздоровительного комплекса «Александр Невский», возвели в поддержку государственной программы «Спорт России».
Центр бокса — первый и пока единственный специализированный объект в Нижегородской области, где будут готовить спортсменов по этому олимпийскому виду спорта. На первом этаже здания обустроены спортивный зал с рингом и трибуной, три раздевалки с душевыми и санузлами, камера сухого жара, медицинский кабинет и служебные помещения. Там предусмотрено безбарьерное пространство для маломобильных граждан. На втором этаже расположены административно-бытовые помещения. Кроме того, на территории центра оборудованы теннисные корты.
Участие в церемонии открытия комплекса примут ветераны спорта, чемпионы олимпийских игр и мира, тренеры, воспитанники спортивных школ и жители города. В этот день также состоятся поединки между спортсменами из Нижегородской и Московской областей.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.