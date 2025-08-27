Центр бокса откроют в Городце Нижегородской области

Центр бокса — первый и пока единственный специализированный объект в Нижегородской области, где будут готовить спортсменов по этому олимпийскому виду спорта. На первом этаже здания обустроены спортивный зал с рингом и трибуной, три раздевалки с душевыми и санузлами, камера сухого жара, медицинский кабинет и служебные помещения. Там предусмотрено безбарьерное пространство для маломобильных граждан. На втором этаже расположены административно-бытовые помещения. Кроме того, на территории центра оборудованы теннисные корты.