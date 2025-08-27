Два пожилых уфимца попытались похитить 300 тысяч долларов

Кировский районный суд Уфы вынес приговор по делу против 69-летнего Габитова Г. Х. и 71-летнего Абухаджиева Л. С., их признали виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии.