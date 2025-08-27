Подробная инструкция, как оплачивать парковку в Петербурге после изменения нумерации зон

«Фонтанка» уже рассказывала, что с 29 августа в Петербурге вступит в силу новая нумерация парковочных зон. Каждая улица получит свой номер и в какой-то момент — свою категорию загрузки. От этого будет зависеть цена парковки на конкретном адресе. Нынешние 100 рублей в час заплатят только там, где замеры показали загрузку машино-мест ниже 50%. Дальше — по возрастающей. Поперек комитета по тарифам лезть не рекомендуется, но вероятно появление еще трех категорий — 200 рублей, 280 рублей и 360 рублей. Кроме того, в планах расширение зоны платной парковки в других районах, смотрите на «Фонтанке» схему.