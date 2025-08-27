Подробная инструкция, как оплачивать парковку в Петербурге после изменения нумерации зон

Как надо будет оплачивать стоянку, напоминает 27 августа СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».
Проще всего владельцам парковочных разрешений — для них вообще ничего не меняется.
Особенно внимательными надо быть автомобилистам, которые платят через SMS — важно свериться с информационными табличками на улицах, на которых даны новые номера парковочных зон и правила парковки.
Перед поездкой в центр города можно заранее проверить нумерацию зон на карте parking.spb.ru. Ещё один способ свериться — введя необходимый адрес в паркомате.
Если вы платите с помощью мобильных приложений «Парковки Санкт-Петербурга» или «Парковки России», особо беспокоиться не стоит. Сервисы автоматически определят местоположение. В случае слабого GPS-сигнала номер парковочной зоны можно выбрать вручную, указав в приложении адрес или точку, где стоит машина.
«Парковки Санкт-Петербурга» — самый популярный способ оплаты парковки в городе, в июне так платили в 67,9% случаев. 25,7% оплат пришлось на приложение «Парковки России», 2,3% — на SMS, 4,1% — на прочие способы оплаты.
«Фонтанка» уже рассказывала, что с 29 августа в Петербурге вступит в силу новая нумерация парковочных зон. Каждая улица получит свой номер и в какой-то момент — свою категорию загрузки. От этого будет зависеть цена парковки на конкретном адресе. Нынешние 100 рублей в час заплатят только там, где замеры показали загрузку машино-мест ниже 50%. Дальше — по возрастающей. Поперек комитета по тарифам лезть не рекомендуется, но вероятно появление еще трех категорий — 200 рублей, 280 рублей и 360 рублей. Кроме того, в планах расширение зоны платной парковки в других районах, смотрите на «Фонтанке» схему.