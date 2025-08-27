Люди бегут за границу в День Независимости: Для большей части граждан Молдовы это не праздник, а подарочный выходной в конце лета

С утра 27 августа 2025, в День Независимости, — огромные очереди на границе с Румынией на выезде из Молдовы на КПП Леушены и Скулень, сообщает пограничная полиция РМ.
Народ воспользовался выходным и рванул на отдых. Наверняка, взяли два дня отпуска на четверг и пятницу, чтобы отдохнуть все 5 дней.
Рекомендуют пересекать границу через КПП Костешты, Леова или Кагул.
