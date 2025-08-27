В Новосибирске ищут троих подозреваемых в краже мобильника

Молодые люди с применением физической силы похитили мобильный телефону 18-летнего сибиряка.
Полиция, в лице сотрудников Отдела № 6 «Октябрьский» Управления МВД России по Новосибирску, ведет розыск лиц, подозреваемых в совершении деяния, квалифицируемого как грабеж (ч. 2 ст. 161 УК РФ). Неизвестные совершили нападение 24 августа возле одного из домов на улице Большевистской.
По версии следствия, применив насилие, они отняли мобильный телефон у 18-летнего новосибирца. Материальный ущерб оценен в 15 000 рублей.
Следователи не исключают, что грабеж мог быть спланирован заранее, и изучают возможные мотивы преступления. Проверяется информация о причастности к нападению знакомых или недоброжелателей потерпевшего.
Полиция обращается ко всем, кто обладает какой-либо информацией о лицах, совершивших данное преступление, с просьбой сообщить об этом, позвонив в дежурную часть.